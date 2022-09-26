Африканские баскетболистки устроили драку после поражения на чемпионате мира

Баскетболистки сборной Мали устроили драку после поражения в матче группового этапа ЧМ

Баскетболистки сборной Мали устроили драку после поражения от Сербии в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира. Видео опубликовано на YouTube-канале Sport Klub.

Инцидент произошел после игры в микс-зоне, где давала интервью представительница сербской сборной. На ролике видно, что в драке участвовали две малийские спортсменки, их пытались разнять партнерши по команде.

Сборная Мали уступила Сербии со счетом 68:81. Для африканской команды это поражение стало четвертым подряд, баскетболистки лишились шансов выйти в плей-офф турнира.

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин проходит с 22 сентября по 1 октября в австралийском Сиднее. Действующим победителем турнира является сборная США.

