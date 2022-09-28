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В России модернизируют самолеты управления и ретрансляции

ЭМЗ имени Мясищева модернизирует пять самолетов управления и ретрансляции Ил-22М11

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

В России модернизируют самолеты управления и ретрансляции Ил-22М11 СУРТ в рамках государственного контракта. Работы по модернизации выполняет Экспериментальный машиностроительный завод имени Мясищева (ЭМЗ), который входит в Дивизион транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом сообщили в корпорации, передает ТАСС.

«В рамках исполнения государственного контракта выполняются работы по серийной модернизации противолодочного самолета морской авиации ВМФ России Ил-38Н, самолетов радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП, разведки, самолетов управления и ретрансляции Ил-22 СУРТ», — сообщили в ОАК.

Отмечается, что закрытый конкурс на ремонт и модернизацию пяти самолетов Ил-22М11 за 1,6 миллиарда рублей объявили в 2018 году.

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Ил-22М11 построили на базе Ил-22, который является модификацией пассажирского Ил-18. Самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями получил комплекс связи «Сокол-СРТ».

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Россия применила самолет-разведчик Ту-214Р для раскрытия военных объектов Украины в ходе спецоперации.

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Даниил Иринин
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