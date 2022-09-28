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Тарасова отреагировала на вручение повесток фигуристам сборной России

Татьяна Тарасова предложила дать отсрочку получившим повестки фигуристам Алиеву и Игнатову

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на вручение повесток членам сборной России по фигурному катанию Дмитрию Алиеву и Макару Игнатову. Ее слова передает «Матч ТВ».

Тарасова предложила дать отсрочку получившим повестки фигуристам. «Основной состав сборной очень маленький, а эти два спортсмена в него как раз входят. На страну‑то их четыре-пять человек», — объяснила она.

О получении Алиевым и Игнатовым повесток в военкомат стало известно ранее 28 сентября. Чемпиону России и Европы 2020 года Алиеву 23 года. Серебряному призеру чемпионата страны Игнатову 22 года.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Андрей Стрельцов
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