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Призыв США к американцам покинуть территорию России объяснили

Политолог Дудаков назвал призыв США к американцам покинуть Россию рутинной процедурой

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Власти США с начала специальной военной операции неоднократно призывали американцев покинуть территорию России. Очередное такое заявление не означает, что в ближайшее время произойдет новый виток напряженности. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог, американист Малек Дудаков.

«Американское посольство уже неоднократно призывало и призывает американцев покинуть территорию России. За время специальной военной операции это третий или четвертый такой призыв. В нынешней ситуации американцам с двойным гражданством может грозить то, что они могут быть мобилизованы в российскую армию. Американцы выступают против этого, поэтому пытаются мотивировать своих граждан покинуть территорию России», — объяснил он.

Я не рассматриваю это конкретное заявление как нечто предвещающее какой-то большой виток нестабильности, нового противостояния. Это рутинная дипломатическая процедура

Малек Дудаковполитолгог, американист

Ранее посольство США в Москве обратилось к гражданам своей страны с призывом немедленно покинуть Россию.

«Граждане США должны отказаться от поездок в Россию, а те, кто проживает или путешествует сейчас в России, должны немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для выезда на частной основе», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Такую просьбу объяснили объявлением частичной мобилизации в стране. Американские власти полагают, что Россия может призвать на военную службу лиц с двойным гражданством.

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Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября в обращении к россиянам, жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей Украины. По словам российского лидера, она будет частичной. Он отметил, что призыву подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность. По словам Путина, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России контр-адмирал Владимир Цимлянский назвал максимальный возраст призывников при частичной мобилизации. Так, призыву подлежат россияне в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55.

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Варвара Кошечкина
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