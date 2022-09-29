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Стало известно о планах покинувшей Россию синхронистки-чемпионки

Покинувшая Россию Анастасия Давыдова готова уйти из Федерации синхронного плавания

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Первый вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина рассказала о планах пятикратной олимпийской чемпионки Анастасии Давыдовой, покинувшей Россию. Ее слова приводит РИА Новости.

«Ответственный секретарь федерации связалась с ней, и она подтвердила, что готова выйти из состава президиума», — сказала Брусникина. Она добавила, что официальных заявлений о причинах отъезда Давыдовой и ее возможном возвращении по-прежнему нет.

27 сентября стало известно, что Давыдова уехала из страны. «Для меня это неожиданность. Не могу это комментировать», — сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Давыдова завоевала пять золотых медалей на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов. Также в ее активе 13 побед на чемпионатах мира. В 2012 году спортсменка завершила карьеру и после вошла в президиум Федерации синхронного плавания России. Кроме того, она является генеральным секретарем Олимпийского комитета России (ОКР).

Ксения Курашкина
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