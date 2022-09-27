Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию покинула Россию

Пятикратная чемпионка ОИ по синхронному плаванию Анастасия Давыдова покинула Россию

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова покинула Россию. Об этом РИА Новости сообщила главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

Она отметила, что узнала об отъезде Давыдовой в понедельник, 26 сентября. «Для меня это неожиданность. Не могу это комментировать», — заявила она.

Давыдова завоевала пять золотых медалей на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов. Также в ее активе 13 побед на чемпионатах мира.

В 2012 году спортсменка завершила карьеру и после вошла в президиум Федерации синхронного плавания России. В 2014 году в Москве был открыт Олимпийский центр синхронного плавания имени Давыдовой.

В апреле Международная федерация плавания (FINA) запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в 2022 году. Отечественные спортсмены пропустили чемпионат мира по водным видам спорта, который прошел в Венгрии с 18 июня по 3 июля.