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Спорт

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию покинула Россию

Пятикратная чемпионка ОИ по синхронному плаванию Анастасия Давыдова покинула Россию

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова покинула Россию. Об этом РИА Новости сообщила главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

Она отметила, что узнала об отъезде Давыдовой в понедельник, 26 сентября. «Для меня это неожиданность. Не могу это комментировать», — заявила она.

Давыдова завоевала пять золотых медалей на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов. Также в ее активе 13 побед на чемпионатах мира.

В 2012 году спортсменка завершила карьеру и после вошла в президиум Федерации синхронного плавания России. В 2014 году в Москве был открыт Олимпийский центр синхронного плавания имени Давыдовой.

В апреле Международная федерация плавания (FINA) запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в 2022 году. Отечественные спортсмены пропустили чемпионат мира по водным видам спорта, который прошел в Венгрии с 18 июня по 3 июля.

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