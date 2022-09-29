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Призер Евро-2008 рассказал о походе в военкомат после получения повестки

Динияр Билялетдинов рассказал, что обновил документы в военкомате после получения повестки

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов рассказал о походе в военкомат после получения повестки. Его слова приводит Metaratings.ru.

Спортсмен заявил, что ему нужно было обновить документы и провести сверку данных. «У меня все в порядке. Вопросов не было, отпустили сразу же домой», — подчеркнул он.

О получении Билялетдиновом повестки стало известно 28 сентября. Отмечалось, что спортсмен будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали рано. Отец спортсмена Ринат Билялетдинов заявлял, что могла произойти путаница в документах.

Билялетдинов — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. В составе «Локомотива» он выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Анастасия Борисова
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