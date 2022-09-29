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Спорт

Жулин назвал пушечным мясом получивших повестки фигуристов сборной России

Тренер Жулин назвал пушечным мясом получивших повестки фигуристов Алиева и Игнатова

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал новость о том, что фигуристы сборной России Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Сказали, что будут призывать срочников, которые уволены в запас. Думаю, если и будут задействовать российских спортсменов, то только в целях общефизической подготовки. Это люди, которые не имеют вообще никакого опыта», — заявил Жулин. Он назвал их пушечным мясом.

О получении Алиевым и Игнатовым повесток в военкомат стало известно 28 сентября. Чемпиону России и Европы 2020 года Алиеву 23 года. Серебряному призеру чемпионата страны Игнатову — 22. Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина посоветовала фигуристам взять повестки и явиться в военкомат.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Анастасия Борисова
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