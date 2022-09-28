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Роднина дала совет получившим повестки фигуристам сборной России

Депутат Ирина Роднина заявила, что фигуристам Алиеву и Игнатову надо явиться в военкомат

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина дала совет получившим повестки фигуристам сборной России Дмитрию Алиеву и Макару Игнатову. Ее слова приводит Sport24.

Роднина посчитала, что спортсменам надо взять повестки и явиться в военкомат. «Это не значит, что ребята будут призваны. Просто не надо нарушать закон. Должны по ним отдельно решаться вопросы», — заявила она. По мнению депутата, этим должны заниматься прежде всего главный тренер фигуристов Евгений Рукавицын и агенты.

О получении Алиевым и Игнатовым повесток в военкомат стало известно ранее 28 сентября. Чемпиону России и Европы 2020 года Алиеву 23 года. Серебряному призеру чемпионата страны Игнатову 22 года.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Анастасия Борисова
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