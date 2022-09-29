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В ЛНР назвали сроки вхождения в состав России

Посол Мирошник заявил, что вхождение ЛНР в состав России должно произойти в течение недели

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вхождение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России должно произойти в течение недели. Такие сроки в интервью РИА Новости назвал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

«Я думаю, что это в пределах недели должно произойти. Остальные параметры интеграции, они будут оговариваться уже в рамках принимаемых законов и принимаемых решений», — заявил он.

Мирошник подчеркнул, что сейчас в этой процедуре необходимо соблюсти все параметры, требуемые российской правовой системой. «Главное уже произошло, референдум произошел. (...) Скажем так, локомотив пошел, и его уже вряд ли остановишь… Мы прямо на финишной прямой, и мы ее пройдем, однозначно», — выразил он уверенность.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходили референдумы о присоединении к России. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23, в Херсонской области — 87,05, в Запорожской — 93,11.

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Марина Совина
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