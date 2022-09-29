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Российская олимпийская чемпионка оценила отстранение фразой «я даже рада»

Лыжница Вероника Степанова заявила, что в какой-то степени рада отстранению россиян

Фото: Xinhua / Liu Chan / Globallookpress.com

Российская лыжница Вероника Степанова оценила отстранение отечественных спортсменов от международных стартов. Ее слова приводит RT.

«Я даже в какой-то степени рада, потому что старты в России — это хорошая возможность лично для меня решить локальные задачи, зарекомендовать себя как стабильного спортсмена», — заявила олимпийская чемпионка Пекина-2022. Степанова добавила, что у россиян еще есть шансы попасть на чемпионат мира.

28 сентября сообщалось, что Норвегия бойкотирует международную встречу по лыжным видам спорта из-за России. «Я практически собирался на поезд, но теперь остаюсь дома. Сейчас трудно сидеть на встрече с русскими», — заявил представитель Федерации лыжных видов спорта страны Турбьорн Брукс Петтерсен.

22 сентября в FIS намекнули на возможное возвращение на турниры россиян, отстраненных от выступлений на международных соревнованиях в марте. В организации подчеркнули, что речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях федерации и Кубках мира. Совет FIS планирует обсудить этот вопрос 22 октября.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Андрей Стрельцов
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