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Норвегия бойкотирует международную встречу по лыжным видам спорта из-за России

Норвегия бойкотирует встречу Международной федерации лыжных видов спорта из-за России

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Норвегия собралась бойкотировать встречу Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в Швейцарии из-за присутствия представителей России. Об этом сообщает VG.

Информацию подтвердил представитель Федерации лыжных видов спорта Норвегии Турбьорн Брукс Петтерсен. «Я практически собирался на поезд, но теперь остаюсь дома. Сейчас трудно сидеть на встрече с русскими», — заявил он.

22 сентября в FIS намекнули на возможное возвращение на турниры россиян, отстраненных от выступлений на международных соревнованиях в марте. В организации подчеркнули, что речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях федерации и Кубках мира. Совет FIS планирует обсудить этот вопрос 22 октября.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Анастасия Борисова
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