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В российской республике сообщили о выполнении установленной квоты по мобилизации

Власти Тувы сообщили о выполнении установленной квоты по частичной мобилизации

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Тува выполнила квоту по набору призывников в рамках объявленной частичной мобилизации. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе главы российской республики.

«Установленную квоту мы выполнили. Сейчас военные комиссариаты Тувы проводят уточнение данных граждан, находящихся в запасе», — сказал военный комиссар республики Артын Демир-Оол.

До этого военком Адыгеи Александр Аверин рассказал о выполнении плана по частичной мобилизации в республике. Он разъяснил, что было получено три команды — их сформировали полностью и отправили для подготовки.

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Еще раньше о 100-процентном выполнении плана призыва в рамках частичной мобилизации доложил губернатор Брянской области Александр Богомаз. А 25 сентября о завершении мобилизации в Крыму сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране с 21 сентября. Глава государства заверил, что перед отправкой в части призывники будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Анна Щербакова
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