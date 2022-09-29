Депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев рассказал о получении повестки в военкомат

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев получил повестку в военкомат. Об этом он рассказал «Известиям».

«По-моему, всем пришли. Мне тоже пришла повестка. Я сейчас в военкомат пойду», — заявил бывший боксер. Он добавил, что его коллеги встали на воинский учет в Госдуме, где смогли получить повестки, а ему для этого нужно ехать домой.

Ранее стало известно о получении повестки лыжником сборной России Антоном Тимашовым и начальником команды Романом Борисовым. Федерация лыжных гонок России уже запросила для них отсрочку.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.