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Валуев получил повестку в военкомат

Депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев рассказал о получении повестки в военкомат
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Николай Валуев

Николай Валуев. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев получил повестку в военкомат. Об этом он рассказал «Известиям».

«По-моему, всем пришли. Мне тоже пришла повестка. Я сейчас в военкомат пойду», — заявил бывший боксер. Он добавил, что его коллеги встали на воинский учет в Госдуме, где смогли получить повестки, а ему для этого нужно ехать домой.

Ранее стало известно о получении повестки лыжником сборной России Антоном Тимашовым и начальником команды Романом Борисовым. Федерация лыжных гонок России уже запросила для них отсрочку.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Андрей Стрельцов
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