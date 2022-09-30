Россияне описали ситуацию на границах с Грузией и Казахстаном

Россияне рассказали о ситуации на границах с Грузией и Казахстаном

Россияне вынуждены стоять по несколько суток в пробках на границах с Грузией и Казахстаном. Жители России, которые решили уехать в соседние страны на фоне мобилизации, без еды и воды ожидают своей очереди. «Лента.ру» поговорила с двумя россиянами, которые анонимно описали ситуацию в пунктах пропуска.

Ситуация на российско-грузинской границе

Уроженец Липецка рассказал, что пересек российскую границу через КПП Верхний Ларс, проведя в очереди больше 12 часов. Мужчина считает, что ему повезло, так как многие стоят по три-четыре дня.

Мужчина попал в конец очереди утром и обратил внимание, что некоторые разворачиваются и уезжают обратно. «Спрашиваю: "А чего уезжаете, долго стоите?" Да, говорят, три-четыре дня — еды, воды нет, сил нет, смысла нет, и вам не советуем. Армянин ехал знакомый, говорит: "Еды, воды много возьми, бензин заправил, и еще канистру с собой надо, потому что неделю будешь стоять"», — вспомнил липчанин.

По словам мужчины, чтобы не остаться в очереди на несколько дней, люди бросали машины и пересаживались на велосипеды. Их здесь продавали по 30-40 тысяч. «А когда проходишь КПП, те, кто на границе работает, у тебя покупают их и обратно везут продавать», — отметил он.

Так как в профильных сообществах в соцсетях появлялись сообщения о том, что пешком границу можно перейти за два-три часа, липчанин тоже принял решение оставить автомобиль и пересел на мопед.

Я ехал на мопеде километров 15 и просто был в шоке, народу — просто ужас какой-то. Скорая приезжала, люди в обморок падали, потому что стояли без еды, без воды, с детьми маленькими — это надо видеть житель Липецка

«Потом в начало прошел, ребята русские стояли: "Куда идете, не пропускаем туда, сюда лучше иди, помоги, чтобы никто не проходил". С ними постоял, закрыли дорогу, чтобы не проходил никто — такие наглые, как я. Никого не пропускали, только на велосипеде, и одну машину в час. Я с ними постоял, потом все со всех щелей поперли, меня прижали к себе ребята, забрали в начало, так я и прошел. Мне фартануло», — подытожил мужчина.

Ситуация на границе с Казахстаном

Еще один россиянин, пересекавший границу с Казахстаном на своем автомобиле в пункте пропуска Комсомольский рассказал, что пробыл на границе около 22 часов.

«Когда приехали, было 150 машин. Когда мы проходили границу, в очереди было уже 320 машин. В общем и целом, вполне спокойно все на границе возле Орска. Мы потому туда и поехали, что, судя по чатам, там было нормально более-менее. Без жести, которая на КПП выше по границе», — рассказал он.

В моменте было очень тяжело. Очень холодно. Ветер степной очень принизывает. Пожалели, что без перчаток были и без термобелья. Был шанс, что кого-то из машины не пропустят и придется остаться ночью там. Это крайне рискованно россиянин

По его словам, после КПП со стороны России до пограничного контроля с Казахстаном пришлось постоять в пробке около пяти часов.

На погранконтроле некоторых разворачивали. Практически всегда говорили, что не пускает военком. Обычно это те, кто служил. Наличие повестки не имеет значения, объяснил собеседник «Ленты.ру».

«В самом Казахстане вообще люди крайне душевные. Все тебе подсказывают, что и где сделать, купить, найти. Помогают бесплатно с настройкой местных сим-карт. Провожают до магазина, например. Очень добрые», — заключил он.



Ранее в граничащем с Казахстаном Красноярском районе Астраханской области объявили о режиме повышенной готовности в связи с «неблагоприятной обстановкой, связанной с нарушением организации дорожного движения».

28 сентября глава Северной Осетии Сергей Меняйло ввел режим повышенной готовности из-за ситуации на КПП Верхний Ларс. В связи с этим будет ограничен въезд легкового автотранспорта на территорию республики, за исключением машин, зарегистрированных в Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии.