В Молдавии осудили принятие новых регионов в состав России

Президент Молдавии Санду осудила присоединение новых регионов к России

Президент Молдавии Майя Санду «решительно» осудила вхождение новых территорий в состав России. Ее слова приводит ТАСС.

«Я решительно осуждаю и против попытки России незаконно аннексировать оккупированные регионы Украины после фиктивных голосований, которые она устроила под дулом пистолета. Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье и Крым — это Украина», — заявила она.

Ранее в Кремле прошло подписание договоров о принятии в состав России четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

С 23 по 27 сентября на территориях прошли референдумы о присоединении к РФ. Жители всех четырех регионов поддержали данное решение.

В МИД России оценили прошедшие референдумы и сообщили, что жители Донбасса и юга Украины «реализовали свое законное право на самоопределение» в соответствии с уставом ООН, международными пактами о правах человека 1966 года, Хельсинским заключительным актом СБСЕ 1975 года, а также заключением Международного суда ООН по Косово от 22 июля 2010 года.