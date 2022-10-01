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В Госдуме заявили об изменении статуса Азовского моря

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Азовское море стало внутренним морем России

Фото: Vladimir Sidoropolev / imagebroker.com / Global Look Press

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил об изменении статуса Азовского моря. Его слова передает РИА Новости.

По словам депутата, после вхождения в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей оно официально стало исключительно внутренним российским морем. Это навсегда положит конец планам Киева устроить провокации в азовском регионе, а НАТО — разместить там свою военно-морскую базу, добавил он.

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Михаил ШереметДепутат Госдумы от Крыма

Похожее заявление делал и глава крымского парламента Владимир Константинов. «Это серьезное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство», — сказал он. По его словам, также важным грузовым пунктом станет порт Мариуполя.

Правила судоходства в Азовском море могут измениться

Капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что в такой ситуации правила судоходства в Азовском море могут измениться. Так, в него можно будет зайти только с одобрения России. «Это такая тема, которая определяется тем, кто и под какими флагами будет ходить. Это уже вопрос другого порядка», — пояснил он.

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Также Дандыкин допустил, что в Азовском море будут находиться корабли российского Черноморского флота, а также будет работать гидрографическая служба и порты. «Раньше был договор совместного пользования, там определялся [вопрос] судоходства и так далее. Были договоренности по проходу через Керченский пролив, а сейчас и Керченский пролив полностью и с одной, и с другой стороны полностью российская тема», — отметил он.

Военный эксперт добавил, что данный факт могут не признавать ни Украина, ни США. «Но по нашей конституции это будет внутреннее российское море», — заключил Дандыкин.

К Азовскому морю имеют выход Ростовская область, Краснодарский край, республика Крым, Херсонская и Запорожcкая области, а также ДНР.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России

Референдумы о вхождении в состав России состоялись в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин заявил, что принятие новых регионов по итогам референдумов потребует внесения изменений в Конституцию. Изменения будут внесены в статью 65 на основании федерального закона о принятии нового субъекта.

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30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о принятие в состав России четырех новых регионов. С российской стороны документы подписал президент страны Владимир Путин, от ДНР и ЛНР — их главы Денис Пушилин и Леонид Пасечник, от Херсонской и Запорожской областей — главы регионов Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

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Марина Совина
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