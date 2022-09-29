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В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря

Спикер крымского парламента Константинов заявил об изменении статуса Азовского моря
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

После вхождения Донецкой народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России у Азовского моря изменится статус — оно станет исключительно внутреннем морем России. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, его слова приводит РИА Новости.

«Азовское море становится нашим внутренним. Это серьезное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство», — сказал спикер парламента Крыма.

По его словам, также важным грузовым пунктом станет порт Мариуполя. После присоединения к России новых территорий грузовое сообщение должно восстановиться в полной мере, считает политик.

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин заявил, что принятие новых регионов по итогам референдумов потребует внесения изменений в Конституцию. Изменения будут внесены в статью 65 на основании федерального закона о принятии нового субъекта.

Референдумы о вхождении в состав России состоялись в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

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Анастасия Шейкина
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