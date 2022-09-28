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Принятие новых регионов в состав России потребует внести изменения в Конституцию

Сенатор Башкин: принятие в состав России новых регионов потребует изменить Конституцию

Фото: AP

Принятие новых регионов в состав России по итогам референдумов потребует внесения изменений в Конституцию. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин, пишет РИА Новости.

По его словам, изменения будут внесены в статью 65 Конституции России на основании федерального закона о принятии нового субъекта.

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Константин Лысяков
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