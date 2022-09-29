Описано возможное изменение правил судоходства в Азовском море

Военный эксперт Дандыкин допустил ввод Россией ограничений на судоходство в Азовском море

Азовское море может стать внутренним морем России. Это произойдет, если в состав страны войдут Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области. Из-за этого правила судоходства могут измениться, заявил «Ленте.ру» капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Де-факто это уже внутреннее море Российской Федерации. В ближайшее время это будет де-юре. Там будут, скорее всего, находиться корабли нашего Черноморского флота, где будет гидрографическая служба, где будут порты работать. Есть вопрос санкций, но это уже другой вопрос Василий Дандыкин капитан 1-го ранга запаса

«Могут это не признавать украинцы, могут даже американцы не признавать, но по нашей конституции это будет внутреннее российское море. Раньше был договор совместного пользования, там определялся [вопрос] судоходства и так далее. Были договоренности по проходу через Керченский пролив, а сейчас и Керченский пролив полностью и с одной, и с другой стороны полностью российская тема», — описал ситуацию Дандыкин.

К Азовскому морю имеют выход Ростовская область, Краснодарский край, республика Крым, Херсонская и Запорожcкая области, а также ДНР. Если новые регионы станут частью России, изменятся и правила судоходства, утверждает специалист.

В Азовское море, внутреннее море можно будет зайти только с одобрения Российской Федерации. Это такая тема, которая определяется тем, кто и под какими флагами будет ходить. Это уже вопрос другого порядка Василий Дандыкин капитан 1-го ранга запаса

Ранее спикер государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что Азовское море станет внутренним после референдумов по вхождению в состав России новых территорий.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. Согласно объявленным результатам, большинство высказались за присоединение к России.