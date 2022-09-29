Описано возможное изменение правил судоходства в Азовском море
Азовское море может стать внутренним морем России. Это произойдет, если в состав страны войдут Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области. Из-за этого правила судоходства могут измениться, заявил «Ленте.ру» капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.
Де-факто это уже внутреннее море Российской Федерации. В ближайшее время это будет де-юре. Там будут, скорее всего, находиться корабли нашего Черноморского флота, где будет гидрографическая служба, где будут порты работать. Есть вопрос санкций, но это уже другой вопрос
«Могут это не признавать украинцы, могут даже американцы не признавать, но по нашей конституции это будет внутреннее российское море. Раньше был договор совместного пользования, там определялся [вопрос] судоходства и так далее. Были договоренности по проходу через Керченский пролив, а сейчас и Керченский пролив полностью и с одной, и с другой стороны полностью российская тема», — описал ситуацию Дандыкин.
К Азовскому морю имеют выход Ростовская область, Краснодарский край, республика Крым, Херсонская и Запорожcкая области, а также ДНР. Если новые регионы станут частью России, изменятся и правила судоходства, утверждает специалист.
В Азовское море, внутреннее море можно будет зайти только с одобрения Российской Федерации. Это такая тема, которая определяется тем, кто и под какими флагами будет ходить. Это уже вопрос другого порядка
Ранее спикер государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что Азовское море станет внутренним после референдумов по вхождению в состав России новых территорий.
Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. Согласно объявленным результатам, большинство высказались за присоединение к России.