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Передача Головина помогла «Монако» победить в матче чемпионата Франции

«Монако» обыграл «Нант» со счетом 4:1 в матче Лиги 1, Александр Головин отдал передачу

Фото: Federico Pestellini / Globallookpress.com

Российский хавбек Александр Головин помог «Монако» победить «Нант» в матче чемпионата Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 2 октября и завершилась со счетом 4:1. В первом тайме Головин отдал результативную передачу на Виссама Бен-Йеддера.

Россиянин совершил результативное действие во втором матче подряд. В прошлом туре Лиги 1 он забил головой «Реймсу».

После девяти туров «Монако» располагается на пятом месте в турнирной таблице. В активе монегасков 17 очков. «Нант» с семью очками занимает 16-е место.

26-летний Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро.

Ксения Курашкина
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