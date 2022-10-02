Главы МИД Армении и Азербайджана встретились в Женеве

В Женеве стартовали переговоры глав МИД Армении и Азербайджана Мирзояна и Байрамова

В Женеве начались переговоры глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. На этой встрече Ереван и Баку должны начать работу над текстом мирного соглашения, сообщает ТАСС.

О встрече министров иностранных дел стало известно 30 сентября. Тогда пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян сообщал, что Армения примет участие в переговорах, даже «несмотря на провокации со стороны Азербайджана».«Армения, как и прежде, конструктивнa и имеет целью достичь долгосрочного мира на Южном Кавказе и ожидает того же от Азербайджана», — заявил пресс-секретарь ведомства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил союзников в невыполнении договоренностей. Однако премьер не назвал государства, которые не поставляют Армении закупленное ей вооружение.

Обострение на армяно-азербайджанской границе началось 12 сентября. Минобороны Армении сообщило об обстрелах своих приграничных территорий армией Азербайджана. В Баку заявили, что лишь отвечают на провокации Еревана.