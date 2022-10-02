Кабмину разрешили устанавливать запрет на международные автоперевозки

Путин разрешил правительству устанавливать запрет на международные автоперевозки

Президент России Владимир Путин предоставил правительству право устанавливать запрет на международные автоперевозки грузов по стране транспорту из недружественных стран. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Указ был подписан на фоне «недружественных» действий ряда иностранных государств, которые противоречат международному праву и направлены на введение ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц, в целях защиты интересов России. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже комментировал введение странами запада санкций в сфере грузоперевозок.

Если же мы наткнемся на глухую стену непонимания, тогда это будет проблема, которая будет требовать иных мер Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Запрет кабмина

1 октября российское правительство запретило перевозить грузы по стране компаниям из государств, которые ранее поддержали санкции против РФ. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, осуществление грузовых автомобильных перевозок по территории РФ будет запрещено компаниям из таких стран-сторонниц антироссийских санкций, как Великобритания, Норвегия и Украина. Под ограничения попадут и перевозчики из стран Евросоюза.

Однако на перевозку ряда товаров данный запрет распространяться не будет. В частности, это касается различных видов продовольствия, алкогольных напитков, фармацевтических изделий, стекла, моющих веществ. Постановление вступит в силу с 10 октября.

По новым правилам

В Минтрансе РФ разъяснили, что доставка товаров в Россию из «недружественных» государств будет осуществляться за счет перецепки грузов отечественными перевозчиками на приграничных территориях.

Несмотря на запрет компаниям из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины осуществлять автомобильные грузовые перевозки по России, доставка товаров из этих государств в РФ по-прежнему будет производиться, однако правила ввоза изменятся.

Для этого в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге товары с иностранных автомобилей будут перегружать (либо перецеплять полуприцеп) на российские и белорусские транспортные средства Министерство транспорта России

В ведомстве подчеркнули, что установленные ограничения не будут касаться международных перевозок, которые осуществляются из или в Калининградскую область.

Белорусское сотрудничество

В свою очередь, Москва и Минск 29 сентября расширили сотрудничество в сфере грузоперевозок и подписали соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России.

Документ обеспечивает создание альтернативных маршрутов поставки экспортной продукции: перевозка грузов в третьи страны будет осуществляться как через морские порты, так и через наземную транспортную инфраструктуру Министерство транспорта Белоруссии

Глава Минтранса России Виталий Савельев отметил, что расширение сотрудничества позволит Минску сохранить объем экспорта и выйти на новые рынки, упрочить контакты с Москвой.