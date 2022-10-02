Выступавший на Олимпиаде российский скелетонист получил повестку

Выступавший на Олимпиаде-2018 скелетонист Владислав Марченков получил повестку в военкомат

Выступавший на Олимпиаде-2018 российский скелетонист Владислав Марченков получил повестку в военкомат. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Я живу в Москве и несколько дней назад получил повестку о мобилизации. Я сходил в военкомат, но из-за того, что у меня не было военного билета, мне дали отсрочку до 4 октября», — поделился спортсмен. Он отметил, что выступает за ЦСКА и является рядовым запаса.

На Играх-2018 в Пхенчхане Марченков занял 15-е место. 25-летний скелетонист выступает за сборную Москвы.

25 сентября стало известно, что повестку получил российский боец смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев. Он заявил, что пойдет в военкомат, так как относится к первой категории учета. Спортсмен получил повестку за день до объявления в России частичной мобилизации, 20 сентября.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.