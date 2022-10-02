Российскому футболисту запретили въезд в Польшу на матч Лиги Конференций

Российского игрока «Хапоэля» Сулейманова не пустили в Польшу на матч Лиги Конференций

Российского футболиста израильского клуба «Хапоэль» Магомеда-Шапи Сулейманова не пустили в Польшу на матч Лиги Конференций. Об этом сообщает Sports Walla.

Недопуск Сулейманова связан с запретом властей Польши на въезд в страну россиян. Нападающий пропустит игру «Хапоэля» с польской командой «Лех» в рамках группового этапа Лиги конференций.

«Хапоэль» занимает третье место в группе C, имея в активе одно очко. Сулейманов начал сезон-2022/2023 в составе «Краснодара» в Российской премьер-лиге. В августе он перешел в израильский клуб на правах аренды.

30 сентября российский хоккеист Никита Щербак покинул чешский «Маунтфилд» из-за проблем с рабочей визой. Нападающему отказались ее продлить, причины этого решения не называются. При этом клуб пытался сохранить хоккеиста, уточнил генеральный менеджер команды Алеш Кмоничек.