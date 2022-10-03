Большой адронный коллайдер остановят из-за нехватки электроэнергии

В ЦЕРНа заявили о преждевременной остановке Большого адронного коллайдера

Сотрудники ЦЕРНа (Европейская организация по ядерным исследованиям, CERN) заявили о преждевременной остановке Большого адронного коллайдера (БАК) из-за нехватки электроэнергии в Европе. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«В свете текущего глобального кризиса энергоснабжения и затрат, а также в рамках своей социальной ответственности ЦЕРНа будет внедрять меры, которые позволят значительно сократить энергопотребление лаборатории в 2022 и 2023 годах», — рассказали ученые.

Техническую остановку планируют осуществить 28 ноября, что на две недели раньше, чем должно было быть изначально. К 2023 году мощность ускорительного комплекса хотят сократить на 20 процентов. Также разрабатываются дополнительные меры по экономии электроэнергии: отключение уличного освещения на ночь, отсрочка на неделю начала отопительного сезона и его оптимизация в течение всего сезона.

Весной 2022 года сообщалось, что Большой адронный коллайдер перезапустили 22 апреля для продолжения исследовательской работы спустя три года простоя.