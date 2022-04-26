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Большой адронный коллайдер вновь запустили спустя три года простоя

В CERN сообщили о запуске Большого адронного коллайдера спустя три года простоя

Фото: Xu Jinquan / Globallookpress.com

Большой адронный коллайдер вновь запустили 22 апреля для исследовательской работы спустя три года простоя. Об этом сообщает на своем сайте CERN — Европейская организация по ядерным исследованиям.

Большой адронный коллайдер находится на глубине более 100 метров на границе между Францией и Швейцарией. Он представляет собой 27-километровое кольцо, в котором возможно разгонять и сталкивать протоны. В декабре 2018 года научный объект был закрыт для технического обслуживания и модернизации.

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Сейчас на коллайдере планируют продолжить изучать бозон Хиггса, существование которого удалось доказать в этом же месте в 2012 году.

Ранее в апреле ученые из Университета Дьюка (США), Кембриджского университета (Великобритания) и Национального центра научных исследований (Франция) выявили, что фундаментальная частица W-бозон имеет значительно большую массу, чем ранее предполагалось. Если данные исследования получат подтверждение, то это перевернет существующие представления о строении Вселенной.

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Елена Апазиди
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