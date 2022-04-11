Тщательное изучение W-бозона перевернуло понимание строения Вселенной

Science: новые измерения W-бозона оказались противоречащими пониманию строения Вселенной

Тщательное изучение и измерения фундаментальной частицы W-бозона выявили, что он имеет значительно большую массу, чем ранее предполагалось. По мнению ученых, если данные подтвердятся, это перевернет понимание строения Вселенной. Результаты работы описаны в журнале Science.

W-бозон — это электрически заряженная фундаментальная частица, которая переносит так называемое слабое взаимодействие, подобно тому, как фотон является частицей-переносчиком для электромагнитного взаимодействия. Кроме того, на W-бозоне основывается традиционная модель строения Вселенной, а последнее измерения выявили противоречия: у этой частицы обнаружили семь стандартных отклонений, называемых сигмами.

Исследование проводилось группой международных ученых из Университета Дьюка (США), Кембриджского университета (Великобритания) и Национального центра научных исследований (Франция), его точность составила до 0,01 процента, что в два раза точнее, чем у предыдущих работ. Для этого более 400 ученых в течение десяти лет записывали и изучали данные из 450 триллионов столкновений частиц. Большая часть работы проводилась на коллайдере Tevatron в американском штате Иллинойс.

В марте 2022 года ученые из Корейского университета и Лионского университета во Франции назвали гравитоны одними из кандидатов в темную материю.