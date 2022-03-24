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Ученые назвали гравитоны новыми кандидатами в темную материю

Ученые Кореи и Франции предложили гипотезу о связи темной материи с тяжелыми гравитонами

Фото: NASA / Unsplash

Ученые Корейского университета и Лионского университета (Франция) предположили, что одними из кандидатов в темную материю могут являться тяжелые гравитоны. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

На данный момент наиболее многообещающими кандидатами в темную материю физики называют аксионы, нейтрино и слабо взаимодействующие массивные частицы. Новая гипотеза предполагает, что массивные гравитоны, связанные с эффектами темной материи, появились во время столкновений между обычными частицами в горячей и плотной среде ранней Вселенной, через несколько мгновений после Большого взрыва.

Исследователи рассчитали скорость образования тяжелых гравитонов и выяснили, что при определенных допущениях их количества достаточно для образования необходимого количества темной материи. Наиболее эффективно процесс появления новых гравитонов протекает через одну пикосекунду после Большого взрыва, ниже шкалы энергий, характерных для бозона Хиггса. Согласно современным представлениям, бозоны Хиггса являются квантами поля Хиггса, придающего массу таким фундаментальным частицам, как электроны и кварки.

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Александр Еникеев
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