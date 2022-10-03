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Две страны бойкотируют конгресс Международной федерации гимнастики из-за России

Федерации гимнастики Польши и Эстонии бойкотируют конгресс FIG из-за участия России

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Федерации гимнастики Польши и Эстонии не будут участвовать в конгрессе Международной федерации гимнастики (FIG) в турецком Стамбуле. Об этом сообщает Inside the games.

По информации источника, причиной бойкота двух стран стал допуск к мероприятию делегаций России и Белоруссии. Решение подтвердили главы польской и эстонской федераций Петр Дек и Пеэтер Тишлер.

28 сентября стало известно, что Украинская федерация гимнастики бойкотирует конгресс FIG из-за участия России. Там посчитали допуск представителей страны неприемлемым.

Конгресс FIG должен пройти 11-12 ноября. Мероприятие перенесли из Норвегии в Турцию, поскольку норвежская сторона отказалась проводить его при условии присутствия россиян и белорусов.

4 марта FIG отстранила российских спортсменов от международных турниров. Гимнастам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Также не допущены к работе на турнирах судьи и официальные лица из России.

Анастасия Борисова
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