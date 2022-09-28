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Украинская федерация гимнастики бойкотирует конгресс FIG из-за России

Украинская федерация гимнастики бойкотирует конгресс FIG из-за участия в нем россиян

Фото: Evgen Kotenko / Ukrinform / Globallookpress.com

Украинская федерация гимнастики бойкотирует конгресс Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что причина такого решения — участие в мероприятии России и Белоруссии. В украинской федерации посчитали допуск представителей стран неприемлемым.

Конгресс FIG должен пройти 11-12 ноября. Мероприятие перенесли из Норвегии в Турцию, поскольку норвежская сторона отказалась проводить его при условии присутствия россиян и белорусов.

4 марта FIG отстранила российских спортсменов от международных турниров. Гимнастам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Также не допущены к работе на турнирах судьи и официальные лица из России.

Дарья Коршунова
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