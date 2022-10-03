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Очевидцы рассказали о стрелявших по колонне в Запорожской области

Очевидцы рассказали о стрелявших по колонне в Запорожской области украинских военных

Фото: РИА Новости

Украинские военные расстреляли мирную колонну в Запорожской области, чтобы помещать гражданам выехать на освобожденные территории. Об этом рассказали РИА Новости очевидцы.

По словам одного из собеседников агентства, люди начали бунтовать, что их не выпускают. «На утро, по-моему, прилетело от них (украинских военных), там девушка еще с грудным ребенком погибла, возможно, из нашего района», — рассказал он.

Другой заявил, что за день до обстрела, 29 сентября, жители организовали митинг с требованием выехать из Запорожской области.

Очевидцы также сообщили, что в понедельник, 3 октября, украинская администрация в подконтрольной ей части Запорожской области намерена собрать по спискам всех выживших из числа тех, кто был в колонне. «На собрании люди будут просить, чтобы их выпустили. У большинства нет денег на бензин», — заключил собеседник агентства.

28 сентября беженцы перекрыли Ореховскую трассу, которая ведет из подконтрольного Украине Запорожья на освобожденные территории. На такой шаг они пошли из-за действий украинских властей, которые всячески затрудняли выезд людей из региона.

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Марина Совина
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