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Жители Запорожья перекрыли дорогу на подконтрольной Украине территории

В Запорожье заявили, что жители подконтрольной Украине части региона перекрыли дорогу
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Жители подконтрольной Украине части Запорожской области перекрыли дорогу в знак протеста против действий властей Киева, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, Украина не выпускает людей на территории, подконтрольные российской армии.

Рогов уточнил, что запорожцы перекрыли участок Ореховской трассы. «Люди, которых не выпускают на освобождённую территорию, в знак протеста заблокировали дорогу и требуют, чтобы их выпустили., — написал он.

Он объяснил, что изначально Киев не выпускал людей для того, чтобы они не смогли принять участие в референдуме. Однако после окончания голосования ситуация не изменилась.

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Рогов рассказал, что украинские власти «через систему согласований, электронных очередей, проверок спецслужб, а также через организацию дополнительных проблем на контрольно-пропускных пунктах около линии соприкосновения, намеренно создают дополнительные трудности для местных жителей и блокируют выезд в освобождённую часть Запорожской области».

27 сентября подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей проголосовали на референдумах за вхождение регионов в состав России на правах субъектов федерации.

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