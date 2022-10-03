Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Чжан Чжичжэнь
2:1
Завершен
Аслан Карацев
Астана
Виктория Азаренко
1:1
3-й сет
live
Екатерина Александрова
Острава
Эмма Радукану
Завтра
11:00 (Мск)
Дарья Касаткина
Острава
Анастасия Потапова
Завтра
12:00 (Мск)
Мирра Андреева
Монастир
Варвара Грачёва
Завтра
12:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Монастир
Крылья Советов
Сегодня
19:00 (Мск)
Краснодар
Россия - Премьер-Лига|11-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спорт

Плющенко оценил возможность смены спортивного гражданства фигуристами его группы

Плющенко заявил, что будет обсуждать с фигуристами возможную смену спортивного гражданства
Евгений Плющенко

Евгений Плющенко. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о смене спортивного гражданства фигуристами его группы. Его слова передает Metaratings.

Плющенко оценил возможность смены спортивного гражданства его подопечными фразой «у меня не рабство». «Если ребенок со своими родителями примет такое решение, мы, естественно, будем обсуждать», — заявил он.

10 сентября сообщалось, что российская фигуристка Софья Шифрина решила сменить спортивное гражданство. 13-летняя ученица Плющенко будет выступать за сборную Израиля.

Материалы по теме:
«Они спасают свою карьеру» Как российские чемпионы меняют спортивное гражданство из-за западных санкций
«Они спасают свою карьеру»Как российские чемпионы меняют спортивное гражданство из-за западных санкций
8 июля 2022
«Нас вышвырнули, как изгоев» Звезда паралимпийского спорта России — об отстранении от Игр в Пекине и украинцах
«Нас вышвырнули, как изгоев»Звезда паралимпийского спорта России — об отстранении от Игр в Пекине и украинцах
12 марта 2022

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Определены границы новых регионов России
Производственная активность в России рекордно выросла
Назван округ Москвы с наибольшим количеством квартир на продажу
Плющенко оценил возможность смены спортивного гражданства фигуристами его группы
В Мариуполе произошел взрыв
Россиянам раскрыли способы оспорить решение Погранслужбы о запрете на выезд
В России создали мишень-имитатор американских ракет Harpoon
Сергей Шнуров подал в суд на производителя технической конопли
Всемирный банк раскритиковали за расходы на глобальную проблему
Госдума приняла законы о принятии Запорожья и Херсонщины в состав России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.