Плющенко оценил возможность смены спортивного гражданства фигуристами его группы

Плющенко заявил, что будет обсуждать с фигуристами возможную смену спортивного гражданства

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о смене спортивного гражданства фигуристами его группы. Его слова передает Metaratings.

Плющенко оценил возможность смены спортивного гражданства его подопечными фразой «у меня не рабство». «Если ребенок со своими родителями примет такое решение, мы, естественно, будем обсуждать», — заявил он.

10 сентября сообщалось, что российская фигуристка Софья Шифрина решила сменить спортивное гражданство. 13-летняя ученица Плющенко будет выступать за сборную Израиля.

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.