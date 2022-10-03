Появились кадры из обстрелянного со стороны Украины приграничного села

Очевидцы показали кадры с места обстрела Украиной села Головчино Белгородской области

Последствия обстрела российского приграничного села Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области со стороны Украины показали на видео. Кадры очевидцев с места в понедельник, 3 октября, появились в Telegram-канале Baza.

Об инциденте ранее сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла 48-летняя женщина.

Также есть разрушения в центре населенного пункта. Информация о пострадавших уточняется.

В регионе до 7 октября действует высокий режим террористической опасности и запрет на запуск петард, фейерверков и салютов.