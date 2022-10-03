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«Локомотив» выиграл спор в ФИФА

«Локомотив» выиграл спор с «Аталантой» в ФИФА о выплатах за футболиста Алексея Миранчука
Владимир Леонченко

Владимир Леонченко. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Московский «Локомотив» выиграл спор в Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом генеральный директор команды Владимир Леонченко сообщил «Газете.Ru».

ФИФА поддержала требования «железнодорожников» относительно полузащитника Алексея Миранчука и постановила, что итальянская «Аталанта» должна рассчитаться с москвичами в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере пяти процентов от суммы выплаты за срок задержки — с 17 июня 2022 года по дате фактического платежа.

Отмечается, что если в установленный срок итальянский клуб не произведет оплату, ему будет установлен запрет на регистрацию новых футболистов. По мнению Леонченко, решение подтверждает обязательства перед российскими клубами, несмотря на наложенные санкции.

29 июня стало известно, что «Аталанта» прекратила выплаты «Локомотиву» за переход Миранчука. Итальянская сторона сослалась на невозможность осуществления переводов в банк, где «Локомотив» открыл счет. Вместе с этим «железнодорожники» открыли новый счет, чтобы обеспечить безопасность платежей, однако «Аталанта» не возобновила транши.

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020-го. Его трансфер из «Локомотива» обошелся итальянскому клубу в 14,5 миллиона евро.

Анастасия Борисова
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