Плющенко оценил возможность фигуристок исполнить уникальный четверной прыжок

Евгений Плющенко выразил уверенность, что фигуристки смогут прыгнуть четверной аксель

Двукратный олимпийский Евгений Плющенко оценил возможность фигуристок исполнить четверной аксель. Его слова приводит ТАСС.

«Я еще 15 лет назад сказал, что будут девочки прыгать все четверные прыжки, тройные акселя, каскад из двух четверных прыжков, и четверной аксель у девочек будет, это вопрос времени», — заявил Плющенко. Он отметил, что усовершенствованный инвентарь способствует разучиванию и исполнению новых уникальных элементов.

15 сентября американский фигурист Илья Малинин впервые в истории чисто исполнил четверной аксель на турнире U.S. International Classic. За элемент, базовая стоимость которого оценивается в 12,5 балла, спортсмен, имеющий русские корни, получил 13,5 балла.

В декабре заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин, работавший с Плющенко, оценил перспективу исполнения спортсменами четверного акселя. Он назвал элемент недостижимым для всех фигуристов мира и уточнил, что исполнить четверной аксель чисто не сможет никто при его жизни.