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Боснийский футболист клуба РПЛ отказался возвращаться в Россию

Боснийский футболист «Ростова» Деннис Хаджикадунич отказался возвращаться в Россию
Деннис Хаджикадунич

Деннис Хаджикадунич. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Боснийский футболист «Ростова» Деннис Хаджикадунич, выступающий на правах аренды за шведский «Мальме», отказался возвращаться в Россию. Его слова передает Expressen.

Хаджикадунич рассказал, что не общается бывшими партнерами по ростовскому клубу. Футболист также заявил, что не примет участие в товарищеском матче сборных Боснии и Герцеговины и России. «Посмотрим, какая будет реакция. Но я туда не отправлюсь», — отметил он.

22 сентября появилась информация, что боснийцы примут окончательное решение по матчу 10 октября. Футбольный союз Боснии и Герцеговины опасается негативной реакции со стороны некоторых СМИ и болельщиков.

Матч между сборными стран запланирован на 19 ноября. Он должен пройти в Санкт-Петербурге.

Дарья Коршунова
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