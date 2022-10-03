Электронная сигарета взорвалась у российского школьника во рту

Электронная сигарета взорвалась во рту у школьника из Тюмени, ребенка госпитализировали

Электронная сигарета взорвалась прямо во рту у российского школьника, девятиклассника доставили одну из больниц Тюмени. Об этом 3 октября сообщает «72.ру».

В департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили, что пострадавшему ученику 49-й гимназии оказали медицинскую помощь, сейчас он находится на амбулаторном лечении. По словам директора школы, инцидент произошел за пределами учебного заведения.

«У нас в гимназии таких случаев не было. Я вам официально это сообщаю. Если вне территории школы, нам тоже никто об этом не сообщал. Может, такой случай и был, но вам сказали быстрее, чем нам», — заявили в администрации.

В разговоре с «Лентой.ру» сооснователь Vape.ru Кирилл Катаев отмечал, что электронные устройства для курения могут взрываться из-за некачественных аккумуляторов китайского производства, и такие случаи не редкость.

В июне 2022 года 13-летнему школьнику из Подмосковья разорвало половину лица из-за взрыва электронной сигареты во время курения. В том же месяце подросток из Екатеринбурга лишился зубов после взрыва вейпа во рту.

Ранее стало известно, что в Москве изъяли партию из 150 тысяч несертифицированных электронных сигарет, опасных для жизни. Реальное содержание никотина в этих устройствах сильно превышало заявленное.