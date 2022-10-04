Арестован организатор «языковых патрулей» в Казахстане

В Казахстане арестовали организатора «языковых патрулей» Диаса Кузаирова

В Казахстане арестовали организатора «языковых патрулей» Диаса Кузаирова. Блогер приставал к людям в ресторане и задавал им «провокационные вопросы политического характера». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специализированный административный суд Павлодара.

Согласно данным, еще 27 сентября блогер пришел в ресторан, где начал приставать с вопросами к «приглашенным на обед гостям из России». После этого он «высказал негативную оценку в их адрес». Как стало известно суду, казахстанский блогер также начал конфликтовать с организатором мероприятия для граждан России, еще он снимал все происходящее на видео и вел трансляцию на YouTube-канале.

В итоге мужчину признали виновным в мелком хулиганстве. Административное взыскание — арест на пять суток.

В начале сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил обвиненного в русофобии Аскара Умарова с должности министра информации и общественного развития страны. Он неоднократно называл русских, в том числе в сети, «русней», «навязанной диаспорой» и «колонизаторами», а также открыто пропагандировал идеи пантюркизма и «Великого Казахстана».

В апреле казахстанский лидер заявлял, что «языковые патрули», распространившиеся в стране за последние годы, являются провокацией. Тема русского языка в Казахстане стала резонансной после того, как националисты начали проводить так называемые «языковые рейды». В 2021-м активисты из Til Maydani («Волна языка») заставляли извиняться граждан за вывески и ценники на русском в магазинах, избивали за отказ говорить на казахском, называли предателями и призывали эмигрировать. Позже лидер организации бежал в Киев, против него было заведено дело.