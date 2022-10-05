Минобороны заявило об уничтожении шести беспилотников ВСУ
Минобороны заявило об уничтожении средствами ПВО шести украинских беспилотников за сутки
Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 5 октября, журналистам сообщили в Министерстве обороны.
В военном ведомстве уточнили, что цели были поражены в районах разных населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Харьковской области. Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 313 самолетов и 2151 беспилотный летательный аппарат, отчитались в Минобороны.
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля.