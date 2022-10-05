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Минобороны заявило об уничтожении шести беспилотников ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении средствами ПВО шести украинских беспилотников за сутки

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 5 октября, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

В военном ведомстве уточнили, что цели были поражены в районах разных населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Харьковской области. Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 313 самолетов и 2151 беспилотный летательный аппарат, отчитались в Минобороны.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля.

Евгения Куликова
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