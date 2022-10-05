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Ценам на новостройки в Москве предрекли снижение

«Рентавед»: цены на новостройки в Москве могут снизиться на 10-15 процентов
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Konstantin Kokoshkin /Globallookpress.com

Если рынок первичной недвижимости в Москве войдет в стадию стагнации, то цены на квартиры в новостройках могут снизиться на 10-15 процентов. Такое развитие ситуации в разговоре с РИА Новости предрек руководитель инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед» Руслан Сухий.

По словам эксперта, существует вероятность, что на рынке жилья произойдет стагнация, когда продажи и спрос снизятся и начнется изменение цен. «В этом случае мы увидим снижение стоимости квартир в новостройках в пределах 10-15 процентов, пока ситуация не стабилизируется», — отметил Сухий.

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Что касается вторичного жилья, то эксперты спрогнозировали снижение цен примерно на пять процентов. Однако, по словам руководителя департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елены Мищенко, подобное произойдет не во всем городе, а в районах, которые менее востребованы у покупателей.

Ранее эксперты заявили, что цены на квартиры на вторичном рынке недвижимости Москвы продолжат снижаться. Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов заявил, что ожидает медленного снижения цен предложения при сохранении скидок на уровне 15 процентов во время заключения окончательных договоров купли-продажи.

Нина Ташевская
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