Предсказано будущее цен на готовые квартиры в Москве

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РБК: цены на вторичные квартиры в Москве продолжат снижаться

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Цены на квартиры на вторичном рынке недвижимости Москвы продолжат снижаться. Опрошенные РБК эксперты не увидели оснований для подорожания недвижимости на фоне объявления в России частичной мобилизации.

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов ожидает сохранение сформировавшегося тренда — медленного снижения цен предложения при сохранении скидок на уровне 15 процентов во время заключения окончательных договоров купли-продажи. Эксперт предположил, что с учетом новых внешних обстоятельств число сделок может уменьшиться.

Директор управления вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома предположил, что спад цен будет зависеть от того, столкнется ли рынок с новыми потрясениями. «На перегретом рынке потенциал к постепенному снижению есть — еще примерно на 15 процентов. Однако финансовые власти делают многое для поддержания сферы недвижимости, поэтому мы надеемся на развитие событий в позитивном ключе. В ближайшей перспективе будет сохраняться тенденция снижения чека сделки против цены предложения», — пояснил специалист.

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По словам руководителя департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елены Мищенко, в октябре-ноябре средние ценники могут немного снизиться в некоторых районах Москвы, однако сильного падения стоимости квартир не ожидается. «По поводу декабря прогнозировать уже сложно — если панические настроения ослабнут, то вполне возможно, что в этом месяце коррекция цен остановится», — уточнила Мищенко.

Эксперты не смогли дать однозначного совета по поводу приобретения квартир на вторичном рынке и призвали решать этот вопрос, ориентируясь на личные обстоятельства и финансовые возможности. По словам Мищенко, при наличии на руках достаточной для покупки жилья суммы лучше вложить средства в недвижимость для последующей сдачи в аренду. Однако при намерении обменять жилье на более просторное с использованием ипотеки специалистка предложила подождать и следить за развитием событий.

Ранее стало известно, что в Москве повысился спрос квартиры — в июле 2022 года число запросов на первичном и вторичном рынке недвижимости увеличилось на 15,6 процента. Интерес к строящемуся жилью в июле вырос на 23,83 процента, а к готовому — на 14,46 процента. Несмотря на наблюдаемую положительную динамику, за первые семь месяцев 2022 года количество обращений упало на 9,88 процента относительно аналогичного периода предыдущего года.

Нина Ташевская
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