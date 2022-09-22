Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья в Москве

Спрос на покупку недвижимости в Москве повысился на 15,6 процента

В Москве повысился спрос на квартиры — в июле 2022 года число запросов на первичном и вторичном рынке недвижимости увеличилось на 15,6 процента. О том, что россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья в столице, «Ленте.ру» сообщили аналитики инвестиционной компании Garnet.

Спрос на новые квартиры в июле вырос на 23,83 процента, на старые — на 14,46 процента. Несмотря на наблюдаемую положительную динамику, за первые семь месяцев нынешнего года количество обращений упало на 9,88 процента относительно аналогичного периода предыдущего года. При этом интерес к «первичке» снизился на 9,36 процента, а к «вторичке» — на 12,37 процента.

«В первой половине августа покупатель также был активен, а вот во второй половине месяца интерес значительно поубавился. Мы это связываем с тем, что фокус внимания у людей сместился на подготовку детей к новому учебному году. Думаю, что уровень интереса вновь вырастет, когда ритм людей вновь устаканится, то есть, начиная со второй половины сентября», — рассказала руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова. Эксперт добавила, что в данный момент клиенты стали активнее покупать объекты с помощью ипотеки. Она отметила, что в последнее время выросло число обращений со стороны тех, у кого есть проблемы с кредитной историей, а также тех, кто хотел получить ипотеку с минимальным первоначальным взносом.

В сентябре аналитики компании «ИНКОМ-Недвижимость» пришли к выводу, что спрос на первичное жилье в Московском регионе за прошедшую часть месяца повысился на 25 процентов относительно аналогичного периода в прошлом месяце. Эксперты добавили, что интерес к студиям и однокомнатным квартирам там упал до 30 процентов и сместился в сторону «двушек» и многокомнатных квартир — их доли составили 45 и 25 процентов соответственно.