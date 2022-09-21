Жители Московского региона стали активнее интересоваться покупкой новых квартир

«ИНКОМ-Недвижимость»: спрос на новое жилье в Московском регионе повысился на 25% за месяц

Спрос на новые квартиры в Московском регионе за прошедшую часть сентября 2022 года повысился на 25 процентов относительно аналогичного периода в прошлом месяце. О том, что жители Москвы и Московской области стали активнее интересоваться покупкой жилья в новостройках, сообщили в компании «ИНКОМ-Недвижимость», пишет «Интерфакс».

При этом интерес к студиям и однокомнатным квартирам в Московском регионе снизился до 30 процентов. Спрос сместился в сторону «двушек» — их доля составила 45 процентов, а также «трешек» и многокомнатных квартир — на них пришлось 25 процентов.

Кроме того, специалисты подсчитали среднюю стоимость «первички» на рынке Московского региона. В Старой Москве средняя цена однокомнатной квартиры установилась на уровне 12,26 миллиона рублей, двухкомнатной — 18,83 миллиона рублей, трехкомнатной — 27,56 миллиона рублей, четырехкомнатной и более — 54 миллиона рублей.

В Новой Москве средняя стоимость «однушки» составила 7,93 миллиона рублей, «двушки» — 11,12 миллиона рублей, «трешки» — 14,75 миллиона рублей, а четырехкомнатных и более — 16,34 миллиона рублей. В Подмосковье однокомнатную квартиру в среднем оценили оценили в 6,11 миллиона рублей, двухкомнатную — в 8,51 миллиона рублей, трехкомнатную — в 10,88 миллиона рублей, а объекты с четырьмя или более комнат — в 12,78 миллиона рублей. Эксперты добавили, что однокомнатные квартиры пользуются большим спросом в Москве, а многокомнатные — в Подмосковье.

В сентябре аналитики Единого ресурса застройщиков пришли к выводу, что в России к девятому месяцу 2022-го новостройки за год подорожали на 34,1 процента. Квадратный метр нового жилья в начале сентября в среднем по стране стал стоить 149,9 тысячи рублей.