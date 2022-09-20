В России подорожало новое жилье

ЕРЗ: новостройки в России подорожали на 34,1 процента

К сентябрю 2022-го новостройки в России за год подорожали на 34,1 процента. К такому выводу пришли аналитики Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) в своем исследовании, пишет РБК.

Квадратный метр нового жилья в начале сентября в среднем по стране стал стоить 149,9 тысячи рублей. С августа цена поднялась на 1,8 процента со 147,3 тысячи рублей. С начала 2022 года динамика достигла 20,9 процента — в январе «квадрат» в новостройке обошелся бы в 123,9 тысячи рублей.

Больше всего новое жилье стоит в Москве — 312,9 тысячи рублей за квадратный метр. Вторую строчку рейтинга занимает Санкт-Петербург, где «квадрат» обойдется в 189,9 тысячи рулей. Топ-3 списка замкнула Московская область с 143,9 тысячами рублей за квадратный метр.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков спрогнозировал, что на рынке недвижимости в России ситуация с изменением цен стабилизируется. По словам эксперта, на данный момент россияне меньше покупают квартиры и больше арендуют жилье, так как на объекты завышают цены.