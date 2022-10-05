Макгрегор назвал фаворита в поединке Махачева и Оливейры

Ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что Чарльз Оливейра легко победит Ислама Махачева

Ирландский боец смешанного стиля (MMA), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор назвал фаворита в поединке между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Об этом спортсмен написал в Twitter.

«Оливейра победит и сделает это легко», — заявил боец, отвечая на вопрос одного из подписчиков.

Макгрегор также рассказал, кого считает самым непростым соперником в своей карьере. Ирландец признался, что это американец Нейт Диаз.

Ранее 32-летний Оливейра поделился ожиданиями от встречи с Махачевым. Бразилец пообещал завершить бой в первом раунде. По его мнению, 30-летний россиянин попытается с первых минут перевести его в партер, чтобы провести болевой или удушающий прием. «Хотя мне плевать, что там будет делать Махачев. Я думаю только о себе», — заключил он.

Поединок Махачева и Оливейры возглавит турнир UFC в Абу-Даби 23 октября. Спортсмены поспорят за вакантный титул чемпиона организации в легком весе.