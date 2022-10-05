Макгрегор отказался считать Нурмагомедова самым сильным соперником в карьере

Ирландский боец Конор Макгрегор посчитал Нэйта Диаса самым сильным соперником в карьере

Ирландский боец смешанного стиля (MMA), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в Twitter ответил на вопрос о самом сильном сопернике в карьере.

Макгрегор отказался считать таковым Хабиба Нурмагомедова, несмотря на поражение от россиянина. «Нэйт [Диас]», — написал ирландец.

Макгрегор и Нурмагомедов встретились в клетке осенью 2018-го. Россиянин вынудил ирландца сдаться в четвертом раунде и впервые в карьере защитил пояс чемпиона UFC.

С Диасом Макгрегор провел два поединка. В первом ирландец уступил удушающим приемом. Однако в бое-реванше Макгрегор одержал победу судейским решением.

Макгрегор не выступал в UFC с лета 2021-го. Тогда в третьем поединке против Дастина Порье он получил перелом ноги и уступил техническим нокаутом.