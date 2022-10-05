Суд отказался заочно арестовывать экс-редактора Первого канала

Басманный суд отказал следствию в заочном аресте экс-редактора Первого канала Овсянниковой

Басманный суд Москвы отказал Следственному комитету (СК) в удовлетворении ходатайства и не стал заочно арестовывать экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову, которая ранее скрылась от следствия. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

«В удовлетворении ходатайства следователя об изменении меры пресечения в отношении Овсянниковой М. с домашнего ареста на заключение под стражу отказано», — сообщили в суде.

Ранее 5 октября ТАСС сообщило, что суд удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал Овсянникову. Соответствующий материал был размещен на сайте агентства. Позднее его заголовок и содержание были отредактированы. Согласно правкам, Овсянникова не была заочно арестована.

О том, что в Басманный суд поступило соответствующее ходатайство СК, стало известно 4 октября. Перед этим МВД объявило экс-редактора телеканала в розыск по уголовной статье.

1 октября бывший муж Овсянниковой сообщил, что она вместе с 11-летней дочерью сбежала из-под домашнего ареста, который ей назначили в качестве меры пресечения по делу о распространении фейков о российской армии. Она должна была находиться под домашним арестом до 9 октября.

В августе СК возбудил в отношении Овсянниковой уголовное дело по статье 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации"). В квартире бывшей сотрудницы телеканала прошли обыски. Перед этим ее неоднократно признавали виновной в дискредитации российской армии.