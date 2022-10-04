Следствие потребовало арестовать экс-редактора Первого канала

Следствие потребовало арестовать бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову

Следственный комитет России потребовал отправить под стражу бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, которая сбежала от следствия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

«В суд поступило ходатайство СК об ужесточении Овсянниковой М. В. меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей», — говорится в сообщении.

В суде не уточнили, задержана в настоящий момент экс-редактор или речь идет о заочном аресте. Там лишь привели формулировку ходатайства. «Она следующая: "Об ужесточении меры пресечении и изменении ее с домашнего ареста на содержание под стражу"», — отметили в пресс-службе.

3 октября стало известно, что МВД России объявило Овсянникову в розыск. Ранее бывший муж Овсянниковой сообщил, что она сбежала из-под домашнего ареста вместе с их общей 11-летней дочерью. В августе Басманный суд Москвы поместил журналистку под домашний арест до 9 октября. Экс-редактору предъявили обвинение по статье о распространении фейков про вооруженный силы России.