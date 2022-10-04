Следствие потребовало арестовать экс-редактора Первого канала
Следственный комитет России потребовал отправить под стражу бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, которая сбежала от следствия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.
«В суд поступило ходатайство СК об ужесточении Овсянниковой М. В. меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей», — говорится в сообщении.
В суде не уточнили, задержана в настоящий момент экс-редактор или речь идет о заочном аресте. Там лишь привели формулировку ходатайства. «Она следующая: "Об ужесточении меры пресечении и изменении ее с домашнего ареста на содержание под стражу"», — отметили в пресс-службе.
3 октября стало известно, что МВД России объявило Овсянникову в розыск. Ранее бывший муж Овсянниковой сообщил, что она сбежала из-под домашнего ареста вместе с их общей 11-летней дочерью. В августе Басманный суд Москвы поместил журналистку под домашний арест до 9 октября. Экс-редактору предъявили обвинение по статье о распространении фейков про вооруженный силы России.